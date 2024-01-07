З Торецька на Донеччині планується примусова евакуація

24 червня 2024, 20:58

Влада має намір здійснити примусову евакуацію жителів міста Торецьк, що в Донецькій області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін під час телемарафону у понеділок, 24 червня.

Філашкін пояснив, що евакуація є необхідною через близьке розташування російських військ до міста, яке постійно перебуває під обстрілами.

📢«Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста», – зазначив він.

Також очільник ОВА повідомив, що евакуація з інших міст області, які знаходяться поблизу фронту, триває.

📢«Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз - 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають», – розповів Філашкін.

📅Нагадаємо, російські війська активізувалися в районі Торецька. Ворог нарощує наступальні дії на напрямку Горлівка — Торецьк, що створює напружену ситуацію на цій ділянці фронту.