 Повідомлено про підозру в колабораціонізмі «віцепрем’єрці» угруповання «лнр». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
25 червня 2024, 20:11

Повідомлено про підозру в колабораціонізмі «віцепрем’єрці» угруповання «лнр»

Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності «віцепрем’єр-міністерки лнр» Світлани Малахової.

Колишня чиновниця Луганської міськради перейшла на бік ворога у 2014 році й очолила одне із «міністерств» у незаконному «уряді лнр».

У 2023 році «гауляйтер» пасічник призначив фігурантку «заместителем председателя правительства лнр».

Наразі вона продовжує «урядову діяльність», спрямовану на інтеграцію та незаконне включення захопленої частини України до складу держави-агресора.

Зловмисниця перебуває у розшуку за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. У зв’язку з антидержавною діяльністю Малахової, Україною та її міжнародними партнерами щодо неї застосовано санкції.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, колаборантці загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Вживаються заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Слідчі дії проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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