Повідомлено про підозру в колабораціонізмі «віцепрем’єрці» угруповання «лнр»

25 червня 2024, 20:11

Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності «віцепрем’єр-міністерки лнр» Світлани Малахової.

Колишня чиновниця Луганської міськради перейшла на бік ворога у 2014 році й очолила одне із «міністерств» у незаконному «уряді лнр».

У 2023 році «гауляйтер» пасічник призначив фігурантку «заместителем председателя правительства лнр».

Наразі вона продовжує «урядову діяльність», спрямовану на інтеграцію та незаконне включення захопленої частини України до складу держави-агресора.

Зловмисниця перебуває у розшуку за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. У зв’язку з антидержавною діяльністю Малахової, Україною та її міжнародними партнерами щодо неї застосовано санкції.

Відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, колаборантці загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Вживаються заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Слідчі дії проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.