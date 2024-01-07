До 9 років за ґратами засуджено колишнього головного архітектора Луганська за колабораціонізм

24 червня 2024, 20:18

За матеріалами СБУ судовий вирок заочно отримав колаборант, який добровільно перейшов на бік ворога та обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації у місті Щастя на Луганщині.

Фігурантом є колишній головний архітектор Луганська Леонід Козак. Перед широкомасштабною війною він працював у Щастинській РДА, був головним архітектором району.

Після окупації Щастя чиновник запропонував свої послуги «новій владі». У квітні 2022 року його було призначено начальником «відділу благоустрою адміністрації Щастинського району лнр».

Співпрацюючи з ворогом, правопорушник брав участь у медійних заходах окупантів, давав інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.

Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання.

❗Ексархітектора оголошено з розшук.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.