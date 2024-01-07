Тищенко розбив свій телефон під час обшуку: у ДБР запевнили, що відновлять інформацію

25 червня 2024, 13:55

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко під час вручення йому підозри дійсно розбив свій мобільний телефон. Проте, за словами речниці Державного бюро розслідувань Тетяни Сап’ян, це не завадить слідству отримати з нього необхідну інформацію. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу «Київ».

📢«Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що на сьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи та інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування», – зазначила Сап’ян.

За її словами, «сьогодні-завтра» нардепу оберуть запобіжний захід, і обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.

Речниця ДБР також повідомила, що слідство не виключає встановлення інших обставин і фактів, які можуть стати підставою для оголошення додаткових підозр народному депутату.

Крім того, було проведено обшуки у помічниці Тищенка, яка брала участь у його конфлікті з ексвійськовим, хоча поки що їй не повідомляли про підозру.

📅Нагадаємо, 25 червня в соціальних мережах з’явилось відео, на якому Тищенко кілька разів б’є своїм телефоном по столу, повністю знищуючи його.

📌ДБР повідомило про підозру Тищенку у зв'язку з подіями в Дніпрі, коли 20 червня група людей напала на екс-бійця спеціального підрозділу «Кракен» Дмитра "Сина" Павлова, який гуляв із дитиною. У соцмережах написали про причетність до цього охорони Тищенка, з яким Павлов мав конфлікт. Поліція Дніпропетровської області відкрила два провадження, а у "Кракені" підтвердили, що Павлов – їхній побратим.