Втекти з України: четверо чоловіків намагались переплисти Дністер, один з них загинув

25 червня 2024, 21:14

Чоловіки намагалися втекти з України, перетнувши Дністер та нелегально потрапити до Молдови, але їх викрили прикордонники. Під час втечі один із чоловіків потонув. Про це повідомила пресслужба ДПСУ у вівторок, 25 червня.

Четверо українців відгукнулися на пропозицію анонімних ділків в інтернеті, які за 10 тисяч доларів обіцяли нелегально переправити їх до Молдови.

📢«Проте, організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер і що це може бути смертельно небезпечним. Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, але врятувати чоловіка не вдалося.

Інцидент розслідують співробітники Національної поліції.

📅Нагадаємо, раніше прикордонники завадили майже півсотні чоловіків незаконно перетнути державний кордон та втекти з України. Зокрема, було зупинено «кортеж» із чотирьох мікроавтобусів.

Як повідомлялося раніше, усіх затриманих військовозобов’язаних чоловіків під час незаконних спроб втечі з країни доставлятимуть до ТЦК.