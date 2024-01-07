 Понад €20 млн виділить Данія для України та молдови на прискорення вступу до ЄС. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
25 червня 2024, 13:34

Понад €20 млн виділить Данія для України та молдови на прискорення вступу до ЄС

Уряд Данії виділив 150 мільйонів данських крон (20,1 млн євро) на прискорення вступу України та Молдови до ЄС, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.

📢«Ці 150 млн данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС», – зазначено в повідомленні.

Кошти для України та Молдови передбачені у рамках Данської програми добросусідства, яка вже підтримує реформаторські процеси у східних сусідів ЄС, що мають вирішальне значення для їхнього зближення з ЄС.

Програма сприятиме створенню адміністративних структур, розробці законодавства, а також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

У довгостроковій перспективі підтримка Данії пошириться й на інші країни-кандидати на вступ до ЄС, зокрема на Західні Балкани.

📅Нагадаємо, що у вівторок, 25 червня, офіційно розпочнуться переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Делегацію України очолить віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

З боку ЄС переговори очолять очільник МЗС Бельгії Аджа Лябіб і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Члени ЄС будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань.

Джерело: "МЗС Данії"
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