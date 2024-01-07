Понад €20 млн виділить Данія для України та молдови на прискорення вступу до ЄС

25 червня 2024, 13:34

Уряд Данії виділив 150 мільйонів данських крон (20,1 млн євро) на прискорення вступу України та Молдови до ЄС, про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.

📢«Ці 150 млн данських крон будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в ЄС», – зазначено в повідомленні.

Кошти для України та Молдови передбачені у рамках Данської програми добросусідства, яка вже підтримує реформаторські процеси у східних сусідів ЄС, що мають вирішальне значення для їхнього зближення з ЄС.

Програма сприятиме створенню адміністративних структур, розробці законодавства, а також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

У довгостроковій перспективі підтримка Данії пошириться й на інші країни-кандидати на вступ до ЄС, зокрема на Західні Балкани.

📅Нагадаємо, що у вівторок, 25 червня, офіційно розпочнуться переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Делегацію України очолить віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

З боку ЄС переговори очолять очільник МЗС Бельгії Аджа Лябіб і комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Члени ЄС будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань.