Змінено правила вступу до аспірантури: без відстрочки від мобілізації

24 червня 2024, 20:30

Міністерство освіти та науки оголосило про зміни у правилах вступу до аспірантури. Після початку війни виник ажіотаж на аспірантуру через те, що навчання на цій формі надає відстрочку від мобілізації. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий у Facebook у понеділок, 24 червня.

📢«Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024. ЄВІ – (єдиний вступний іспит - ред.), залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності - ред.) – 160. І ця частина є обовʼязковою для вступу в аспірантуру. Іноземна мова стає обовʼязковою для вступу до магістратури, але необовʼязковою для вступу до аспірантури», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації.

📢«Акцент — на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті — з 3 200 до 7 000», – додав Лісовий.

До початку повномасштабної війни щорічно в аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали 7000-8000 людей на основі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах. Цього року МОН запровадив обов’язковий тест для вступу до аспірантури – ЄВІ, який також складають майбутні магістри.

У 2024 році для складання ЄВІ зареєструвалися 246 189 людей, з яких 79% – це чоловіки. З них майже половина (91 561) претендує на вступ до аспірантури.

📢«Рекорд всіх рекордів. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки в цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів у тіні), а найголовніше - національній безпеці», - заявив Лісовий.

Міністр додав, що «не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших».

📅Нагадаємо, що виші Волинської області передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації.