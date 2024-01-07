Представники ТЦК на Буковині повідомили, що їх душили паском безпеки в автівці

24 червня 2024, 21:10

Чоловік, затриманий при спробі втекти з України шляхом незаконного перетину кордону, напав на військових у службовому автомобілі в Чернівецькій області. Про це повідомив Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй Facebook-сторінці.

📢«Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки», – йдеться в повідомленні ТЦК.

Для вгамування агресивного чоловіка було викликано слідчо-оперативну групу, а військовим надали екстрену медичну допомогу.

📢«Після вчиненого, чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі», – додає ТЦК.

У ТЦК зазначили, що військові, які зазнали травми, стали до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення російських військ та проходили службу у десантно-штурмових військах. Через стан здоров'я їх перевели до ТЦК та СП.

📅Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, на якому представники Територіального центру комплектування (ТЦК) силою заштовхують чоловіка у мікроавтобус у Львові.