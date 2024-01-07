 На росії в СІЗО Ростова захопили в заручники співробітників установи. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
16 червня 2024, 12:03

На росії в СІЗО Ростова захопили в заручники співробітників установи

У Ростовському слідчому ізоляторі (СІЗО) на росії ув'язнені захопили в заручники двох наглядачів. Про це 16 червня повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією Федеральної служби виконання покарань рф, обвинувачені, які утримувалися в одній з камер СІЗО-1, взяли в заручники двох співробітників установи. Зараз з ними ведуться переговори.

На місце події по вулиці Максима Горького прибув спецпідрозділ ОМОН. Вказано, що рух у центрі Ростова було обмежено.

За даними з соціальних мереж, у захопленні заручників беруть участь шестеро осіб, усі вони – уродженці Інгушетії, засуджені за кількома «терористичними статтями». Вони вимагають автомобіль, зброю та можливість покинути ізолятор.

Ув'язнені записали кілька відео, в яких підтвердили свою приналежність до угрупування ІДІЛ. На відео видно, що вони озброєні ножами та заточками.

Джерело: "росЗМІ"
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