В центрі Києва пройшов Марш рівності

16 червня 2024, 12:32

У Києві в неділю, 16 червня, відбувся перший з початку повномасштабного вторгнення росії Марш рівності. Про це повідомило Суспільне.

Хода через центр міста тривала близько 20 хвилин, у ній взяли участь близько 500 людей, серед яких були військові, представники ЛГБТК+ спільноти, дипломатичних місій та міжнародних організацій.

Місце проведення заходу охороняла поліція, правоохоронці чергували також у метро та підземних переходах.

Анна Шаригіна, голова громадської організації КиївПрайд, пояснила, що захід був коротким через дворічну перерву та занепокоєння щодо безпеки учасників.

📢«Марш рівності — можливість привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. Нам потрібна правова підтримка. Ми воюємо на рівні з усіма, але ми не знаємо що з нашими коханими. Якщо з ними щось трапиться, якщо вони потрапляють до лікарні або в полон, ми не можемо їх відвідати, або подати в розшук. Ми живі люди з живими проблемами. У будь-якому суспільстві до 10% представники ЛГБТК-спільноти. Так само в армії», — надав коментар учасник акції, ветеран війни Дмитро.

Тим часом на Хрещатику зібралася група активістів, які виступають «за традиційні цінності». Вони намагалися дістатися місця проведення маршу, але не встигли.