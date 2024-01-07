Під черговим російським обстрілом Марганець та Нікополь

16 червня 2024, 13:06

Російські загарбники знову обстріляли Марганець та Нікополь у Дніпропетровській області, завдавши чергових руйнувань та спричинивши пожежу. Про це у неділю, 16 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

📢«Під ударом окупантів ввечері були Марганець і Нікополь. Та після нічної тиші на ранок - знову райцентр. Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе», – зазначив Лисак.

Очільник області повідомив про пожежу внаслідок обстрілу. Було пошкоджено десять приватних будинків, чотири господарські споруди, газогони та лінію електропередачі.

Лисак наголосив, що, на щастя, жертв та постраждалих внаслідок цієї ворожої атаки немає.

📅Нагадаємо, 13 червня росіяни обстріляли Новомосковськ у Дніпропетровській області, тоді постраждали шестеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.