 Під черговим російським обстрілом Марганець та Нікополь. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
16 червня 2024, 13:06

Під черговим російським обстрілом Марганець та Нікополь

Російські загарбники знову обстріляли Марганець та Нікополь у Дніпропетровській області, завдавши чергових руйнувань та спричинивши пожежу. Про це у неділю, 16 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

📢«Під ударом окупантів ввечері були Марганець і Нікополь. Та після нічної тиші на ранок - знову райцентр. Ворог застосовував важку артилерію. А ще вгатив дронами-камікадзе», – зазначив Лисак.

Очільник області повідомив про пожежу внаслідок обстрілу. Було пошкоджено десять приватних будинків, чотири господарські споруди, газогони та лінію електропередачі.

Лисак наголосив, що, на щастя, жертв та постраждалих внаслідок цієї ворожої атаки немає.

📅Нагадаємо, 13 червня росіяни обстріляли Новомосковськ у Дніпропетровській області, тоді постраждали шестеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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