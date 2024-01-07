 Екіпаж полишив українське судно, яке було атаковано хуситами. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
16 червня 2024, 13:33

Екіпаж полишив українське судно, яке було атаковано хуситами

Екіпаж українського суховантажу Verbena покинув судно після ракетного обстрілу, здійсненого єменськими хуситами. Про це 16 червня повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За інформацією, моряки подали сигнал лиха у суботу, 15 червня. На допомогу прибуло судно Anna Meta.

Американські військові уточнили, що внаслідок удару на борту Verbena спалахнула пожежа.

📅Нагадаємо, 13 червня хусити атакували двома ракетами вантажне судно Verbena, яке йшло під прапором Палау, але належить Україні та експлуатується Польщею.

Також повідомлялось, що 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа. Після цього хусити, які контролюють частину Ємену, почали обстрілювати судна у Червоному морі.

Джерело: "CENTCOM"
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