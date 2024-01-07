Уберегтись від мобілізації на рік можуть працівники агросектору – Мінагрополітики

16 червня 2024, 14:05

Працівників аграрного сектору в Україні звільнятимуть від мобілізації на рік. Це рішення було прийнято для забезпечення безперебійної роботи аграріїв, повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики Тарас Висоцький під час форуму Black Sea Security Forum, передає "Суспільне".

За словами Висоцького, кількість працівників в аграрній галузі зменшилася приблизно на 20% через посилену мобілізацію. Проте такі інженерні фахівці, як трактористи, машиністи та інженери з елеваторного обладнання, необхідні як у Збройних Силах України, так і в сільському господарстві.

Для бронювання працівників агросектору було вжито кілька заходів. По-перше, чинні бронювання автоматично продовжуються на три місяці без подання нових документів. По-друге, тепер можна бронювати працівників на 12 місяців замість колишніх шести.

📢«Третє, за певними професіями, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка є критично необхідною, при цьому отримуючи погодження від військових», – зазначив він.

Висоцький також підкреслив, що загальна квота на бронювання становить до 50%, але для окремих професій можна подати обґрунтоване клопотання щодо збільшення цієї кількості.

📅Нагадаємо, що 12 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331, який передбачає можливість економічного бронювання від мобілізації. Згідно з документом, кожне підприємство, яке сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 000 грн на місяць за працівника, зможе його забронювати. Економічне бронювання також пропонується поширити на представництва міжнародних компаній та ФОП.