 Село на Донеччині під російським обстрілом: поранено сімох людей. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
16 червня 2024, 14:51

Село на Донеччині під російським обстрілом: поранено сімох людей

Російські війська завдали удару по селу Нова Полтавка у Краматорському районі Донецької області, внаслідок чого поранено семеро мирних жителів. Про це в неділю, 16 червня, повідомила обласна прокуратура.

Як зазначається, ворожий снаряд влучив у приватний сектор. Тип використаного засобу ураження наразі встановлюється.

📢«Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку», – повідомили у прокуратурі.

Крім того, були пошкоджені приватні домогосподарства та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Марганець та Нікополь у Дніпропетровській області, що призвело до руйнування будинків та інфраструктури й викликало пожежу.

Джерело: "Донецька обласна прокуратура"
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