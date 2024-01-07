Село на Донеччині під російським обстрілом: поранено сімох людей

16 червня 2024, 14:51

Російські війська завдали удару по селу Нова Полтавка у Краматорському районі Донецької області, внаслідок чого поранено семеро мирних жителів. Про це в неділю, 16 червня, повідомила обласна прокуратура.

Як зазначається, ворожий снаряд влучив у приватний сектор. Тип використаного засобу ураження наразі встановлюється.

📢«Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку», – повідомили у прокуратурі.

Крім того, були пошкоджені приватні домогосподарства та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Марганець та Нікополь у Дніпропетровській області, що призвело до руйнування будинків та інфраструктури й викликало пожежу.