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Общественное мнение
Культура / Региональные
17 января 2020, 17:58

День селфи в музее на Луганщине

17 января все музеи мира отмечают день музейного селфи. Именно в этот день посетители могут не только сфотографироваться с экспонатами, но и подержать в руках и даже примерить. Современный тренд уже несколько лет поддерживает и Луганщина

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