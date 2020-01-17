17 января 2020, 17:58 День селфи в музее на Луганщине 17 января все музеи мира отмечают день музейного селфи. Именно в этот день посетители могут не только сфотографироваться с экспонатами, но и подержать в руках и даже примерить. Современный тренд уже несколько лет поддерживает и Луганщина Твитнуть Загрузка... Загрузка...