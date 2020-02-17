Військовий прокурор Луганського гарнізону провів антикорупційну бесіду з прикордонниками

17 февраля 2020, 14:14

У ході зустрічі Військовий прокурор військової прокуратури Луганського гарнізону підполковник юстиції Андрій Кузьмін нагадав що таке корупційне діяння, види та форми корупції. Поговорили про відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також порядок внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Про це повідомляє прес – служба Лисичанського прикордонного загону

Також Андрій Кузьмін наголосив про необхідність своєчасної подачі декларації про доходи та видатки за 2019 рік, розповів про зміни в заповненні електронної декларації, які набрали чинності з 01 січня 2020 року, та звернув увагу на відповідальність за неподання, несвоєчасне подання та подання недостовірної інформації при заповненні декларації.

Як позитив Андрій Кузьмін відмітив, - «Прикордонники, які несуть службу у КПВВ на Луганщині, мають позитивні результати у боротьбі з корупцією. Зокрема, військовослужбовці припинили 6 кримінальних правопорушень відповідальність за яке передбачене ст. 369 КК України. Можна стверджувати, що у прикордонному відомстві проводиться системна та якісна робота у боротьбі з корупційними проявами.».