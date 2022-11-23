З неділі столиця може перейти до планових відключень світла - Кличко

27 листопада 2022, 06:09

Чверть споживачів електроенергії в Києві залишаються без електропостачання. Однак уже завтра столиця може перейти до планових графіків відключень.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу Київ, передає Укрінформ.

"На сьогоднішній ранок 95% будинків столиці з теплопостачанням. 25% жителів Києва знаходяться без електропостачання. Однак спеціалісти працюють, і я сподіваюся, що завтра ми перейдемо до планових графіків відключень. Вода є у всьому місті", - зазначив він.

Водночас мер наголосив, що відновлення міських комунікацій стало можливим завдяки роботі понад трьох тисяч співробітників комунальних установ, зокрема, Київенерго, які працювали цілодобово.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок масованої ракетної атаки рф 23 листопада пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури України, у всіх регіонах відбувалися аварійні відключення.