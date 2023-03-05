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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
05 березня 2023, 09:15

Змінять механізм виплати державної допомоги евакуйованим з ДОТ

Мінреінтеграції ініціює внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1195, які спрямовані на вдосконалення механізму виплат особам, котрі евакуюються зі звільнених територій.

Про це повідомляє сайт Міністерства.

Зокрема, гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.

Люди отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Щоб уникнути незаконних спроб декого з евакуйованих отримати одноразову виплату кілька разів, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.

Якщо маєте питання щодо виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

sd.ua
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