Змінять механізм виплати державної допомоги евакуйованим з ДОТ

05 березня 2023, 09:15

Мінреінтеграції ініціює внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1195, які спрямовані на вдосконалення механізму виплат особам, котрі евакуюються зі звільнених територій.

Про це повідомляє сайт Міністерства.

Зокрема, гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.

Люди отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Щоб уникнути незаконних спроб декого з евакуйованих отримати одноразову виплату кілька разів, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.

Якщо маєте питання щодо виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.