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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Економіка
22 березня 2023, 18:07

Відновлення економіки України коштуватиме $411 мільярдів — Світовий банк

Відновлення економіки України після завершення розв’язаної росією війни коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на підрахунки Світового банку повідомляє Reuters.

Зазначається, що загальна сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою у 349 млрд доларів, оприлюдненою у вересні минулого року.

За даними експрес-оцінок Світового банку, Київ потребуватиме 14 млрд доларів для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році, для чого знадобиться 11 млрд доларів додаткового фінансування, понад те, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.

Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу - 17%, енергетику - 11% та сільське господарство — 7%. Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетичній галузі, де збитки більш ніж уп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.

Світовий банк зазначає, що найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних ракетних ударів з боку росії.

Як повідомлялося, за даними Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, росія внаслідок повномасштабної агресії завдала Україні збитків та руйнувань на 600-750 мільярдів доларів станом на початок 2023 року.

Укрінформ
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