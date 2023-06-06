Сергій Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу

07 червня 2023, 13:52

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила 7 червня про призначення головним тренером збірної України 48-річного Сергія Реброва.

Вже 12 червня 2023 року С. Ребров дебютує на посаді тренера збірної у товариському матчі зі збірною Німеччини, - повідомив голова асоціації Андрій Павелко.

"Для зіркового, у минулому, футболіста це вже п'ятий самостійний досвід тренерської роботи, але перший з національною командою. Ребров двічі приводив до чемпіонства "Динамо", тричі вигравав чемпіонат Угорщини з "Ференцварошем", також завойовував золото у вищому дивізіоні Об'єднаних Арабських Еміратів на чолі "Аль-Айну". Сергій Станіславович також очолював "Аль-Аглі" з Саудівської Аравії, з яким брав срібло", – йдеться у повідомленні.

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Будучи гравцем, Ребров провів за збірну України 75 матчів, в яких забив 15 голів. Зокрема, він виходив до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу у 2006 році.