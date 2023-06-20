Сєвєродонецьк: на в’їзді до міста окупанти посилили перевірку

21 червня 2023, 16:19

Умови для в'їзду до окупованого Сєвєродонецька залишаються незмінними: необхідна місцева реєстрація. В іншому випадку, російські військові можуть зупинити осіб по дорозі до міста. На блокпостах, розташованих перед в'їздом до населеного пункту, посилено перевірки серед цивільного населення.

В Троїцькому було видано наказ до грудня здійснити процедуру примусової паспортизації для всіх мешканців. В іншому випадку, їм буде заборонено покидати громаду.

Варто зауважити, що це рішення є суперечливим, оскільки згідно з законодавством самої країни-окупанта з 1 липня 2024 року особам без російського паспорта загрожує примусова депортація. Таким чином, відсутність паспорта розглядається як підстава для обмеження волі, фактично під домашнім арештом, з очікуванням на вивезення. Про це заявили представники Луганської обласної влади.

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