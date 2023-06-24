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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Регіональні
24 червня 2023, 13:31

Окупанти на Луганщині почали відключати електроенергію та газ

За повідомленням Луганської ОВА, російські окупанти не полишають спроби примусово паспортизувати все населення протягом літа. У селищі Троїцьке, що було захоплено минулого року, мешканці, які не мають російських паспортів, не можуть сплатити комунальні послуги. Відділення пошти відмовляється приймати гроші, оскільки відсутній відповідно банківські термінали. Боржникам почали відключати електроенергію та газ.

Представники російського МВС заперечують факт примусової паспортизації в самопроголошеній "ЛНР", але водночас заявляють, що роблять все можливе, щоб до кінця серпня завершити процес документування населення. Вони визнають, що існує проблема з доступністю послуг на наших окупованих територіях.

Також, до міста Кремінна прибув підрозділ окупаційних сил, який розмістився серед місцевого населення.

Редакція продовжує слідкувати за ситуацією в окупованих територіях та інформувати громадськість про події, що відбуваються.

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Джерело: "Луганська ОВА"
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