Окупанти на Луганщині почали відключати електроенергію та газ

24 червня 2023, 13:31

За повідомленням Луганської ОВА, російські окупанти не полишають спроби примусово паспортизувати все населення протягом літа. У селищі Троїцьке, що було захоплено минулого року, мешканці, які не мають російських паспортів, не можуть сплатити комунальні послуги. Відділення пошти відмовляється приймати гроші, оскільки відсутній відповідно банківські термінали. Боржникам почали відключати електроенергію та газ.

Представники російського МВС заперечують факт примусової паспортизації в самопроголошеній "ЛНР", але водночас заявляють, що роблять все можливе, щоб до кінця серпня завершити процес документування населення. Вони визнають, що існує проблема з доступністю послуг на наших окупованих територіях.

Також, до міста Кремінна прибув підрозділ окупаційних сил, який розмістився серед місцевого населення.

Редакція продовжує слідкувати за ситуацією в окупованих територіях та інформувати громадськість про події, що відбуваються.

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