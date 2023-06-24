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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 червня 2023, 16:11

Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено

3-й окремий штурмовий батальйон здійснив успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку, повідомляє майор Збройних Сил України, Максим Жорін. Лише за один день, українські захисники змогли відвойовати важливу територію - кілометрову лінію окопів, що становить лише частину загальної площі, яку довелося очищати від російських сил.

За словами майора Жоріна, ця операція була надзвичайно складною і супроводжувалася інтенсивними окопними боями. Бійці 1-го механізованого батальйону продемонстрували не лише свою злагодженість та професіоналізм, але й незламний характер справжніх штурмовиків. Саме завдяки їхньому героїзму вдалося переломити опір ворога. Деякі бої проходили на дуже близькій відстані, навіть на 1-2 метрах від противника.

Зокрема, російська 57-а окрема мотострілецька бригада виявила активний опір під час боїв з українськими захисниками. Однак наслідком цих важких зіткнень став повний розгром 3-го батальйону цієї бригади Збройних Сил російської федерації. Більшість солдатів зазнали поразки, перебуваючи в полоні, поранені чи ж загинули під час боїв.

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