Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено

25 червня 2023, 16:11

3-й окремий штурмовий батальйон здійснив успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку, повідомляє майор Збройних Сил України, Максим Жорін. Лише за один день, українські захисники змогли відвойовати важливу територію - кілометрову лінію окопів, що становить лише частину загальної площі, яку довелося очищати від російських сил.

За словами майора Жоріна, ця операція була надзвичайно складною і супроводжувалася інтенсивними окопними боями. Бійці 1-го механізованого батальйону продемонстрували не лише свою злагодженість та професіоналізм, але й незламний характер справжніх штурмовиків. Саме завдяки їхньому героїзму вдалося переломити опір ворога. Деякі бої проходили на дуже близькій відстані, навіть на 1-2 метрах від противника.

Зокрема, російська 57-а окрема мотострілецька бригада виявила активний опір під час боїв з українськими захисниками. Однак наслідком цих важких зіткнень став повний розгром 3-го батальйону цієї бригади Збройних Сил російської федерації. Більшість солдатів зазнали поразки, перебуваючи в полоні, поранені чи ж загинули під час боїв.

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