Мародерство по квартирах в Сєвєродонецьку продовжується

27 червня 2023, 15:29

За повідомленням користувачів мережі Telegram, окупаційна влада Сєвєродонецька планує незаконне проникнення у житло громадян за адресою Гвардійський 55, 29 червня о 9:30 ранку.

Окупанти пояснюють, що це буде відбуватись з метою проведення ремонтних робіт, і закликають мешканців залишатися вдома або видавати їм ключі. Номери квартир, в які будуть проникати вандали – вони заздалегідь розклеїли по під’їздах.

Зазначимо, що в Сєвєродонецьку продовжуються випадки мародерства, заселення порожніх квартир колаборантами та людьми з навколишніх міст і селищ.

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