Державне регулювання цін на ряд продуктів подовжено

03 липня 2023, 13:38

Згідно з офіційним повідомленням, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення щодо регулювання цін на продовольчі товари під час періоду воєнного стану та на тривалий період після його закінчення. За даними, отриманими в понеділок, 3 липня, відповідна постанова №650, що стосується регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства, набула чинності вже 30 червня.

В повідомленні йдеться про те, що регулювання цін буде здійснюватись шляхом встановлення граничного рівня торговельної націнки на обмежений перелік продуктів харчування, який не перевищує 10%. До зазначеного переліку включено такі товари, як борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване з жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої), олію соняшникову рафіновану, хліб житньо-пшеничний та батон.

Окрім того, Кабінет Міністрів з метою підтримки бізнесу та уникнення надмірного тиску на нього, вирішив скасувати процедури декларування зміни роздрібних цін на товари, які мають велике соціальне значення та товари протиепідемічного призначення.

Ця постанова спрямована на забезпечення стабільності та соціальної безпеки під час періоду воєнного стану та перехідного періоду після його закінчення, а також на підтримку виробників продовольчої галузі.

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