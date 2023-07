Візит Володимира Зеленського на Донеччину

29 липня 2023, 14:22

Володимир Зеленський в суботу, 29 липня в день, коли відзначають Сили спеціальних операцій України, прибув на передові позиції Бахмутського напрямку на Донеччині. В черговий раз зупинились на заправці, де мали змогу поспілкуватись з бійцями та цивільними.

В соцмережі Facebook Президент повідомив:

Наша Донеччина. Вже традиційне спілкування за кавою на АЗС. Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради України, хто допомагає та підтримує!

——

Our Donetsk region. Already a traditional coffee talk at a filling station. Thank you to everyone who fights for Ukraine and who helps and supports!