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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада / Події
29 липня 2023, 14:22

Візит Володимира Зеленського на Донеччину

Володимир Зеленський в суботу, 29 липня в день, коли відзначають Сили спеціальних операцій України, прибув на передові позиції Бахмутського напрямку на Донеччині. В черговий раз зупинились на заправці, де мали змогу поспілкуватись з бійцями та цивільними.

В соцмережі Facebook Президент повідомив:

Наша Донеччина. Вже традиційне спілкування за кавою на АЗС. Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради України, хто допомагає та підтримує!

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Our Donetsk region. Already a traditional coffee talk at a filling station. Thank you to everyone who fights for Ukraine and who helps and supports!

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