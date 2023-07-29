Зеленський провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

30 липня 2023, 16:54

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у місті Івано-Франківськ.

На зустрічі були поставлені головні завдання перед місцевими органами влади, зокрема - підготовка до можливих нових ударів росії на енергетичні об'єкти та місцеві бюджети.

Президент висловив припущення щодо високої ймовірності терористичних атак проти української енергетики цієї осені та зими. Зеленський наголосив, що країна має бути насторожі та готовою відповісти на будь-які загрози на державному та місцевому рівні.

"Маємо бути готові до цього як на державному рівні, так і на рівні кожної громади, кожного нашого міста й села", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що оборона має стати пріоритетом при розподілі бюджетних ресурсів. Він закликав витрачати місцеві бюджети з державницькою позицією, зосереджуючи увагу на підтримці воїнів на передовій, захисті і допомозі сім'ям учасників бойових дій.

"Усі бюджети – і державний, і місцевий – мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сім'ям наших героїв і загалом захисту життя", - підкреслив президент.

Зустріч була спрямована на визначення стратегії і дієвих заходів для забезпечення національної безпеки та стійкості країни в умовах регулярних загроз з боку росії.