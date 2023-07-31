Ворог примусово мобілізував до 60 тис. чоловіків з окупованих територій - ГУР МО

31 липня 2023, 18:49

За інформацією представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрія Черняка, держава-агресор росія з початку 2022 року здійснила примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України, забравши від 55 000 до 60 000 чоловіків для своєї армії.

Мобілізація проводилася насильницьким способом, окупанти ловили людей на вулицях та примусово забирали їх на фронт, іноді обіцяючи роботу на нефронтових позиціях, але насправді відправляли на передову.

За словами представника воєнної розвідки, також росія змушує студентів з тимчасово окупованих територій приєднуватися до окупаційного війська. Окупанти не зважають на закони та права мешканців Донеччини та Луганщини, і примушують людей воювати проти їх волі.

У такій ситуації для мешканців тимчасово окупованих районів єдиним реальним виходом, - є вчасно здатися в полон.