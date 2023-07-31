У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію - Дніпропетровська ОВА

31 липня 2023, 20:28

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару, й зараз на місці події працюють комунальники, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Перебуваючи на місці трагедії, я бачив, наскільки злагоджено працювали наші ДСНСники, правоохоронці, нацгвардійці, медики, волонтери, представники місцевої влади та просто небайдужі громадяни. У горі українці ще більше об’єднуються. Та хіба й можна лишатися байдужим, коли бачиш, як російські ракети забирають безневинні життя. Дякую всім і кожному, хто сьогодні працював на місці трагедії. Наша нація ДУЖЕ сильна. Ми переможемо. І покараємо винних у нашому спільному горі", - запевнює голова ОВА.

Нагадаємо, вранці 31 липня російські ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих і 73 постраждалих, через деякий час повідомили, що кількість загиблих зросла до шести, а постраждалих - до 75.