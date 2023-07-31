01 серпня 2023, 21:22

Секретар Ради національної безпеки та оборони України, Олексій Данілов, у коментарі щодо вибухів в Севастополі заявив, що Збройні сили України не допустять, щоб терористи рф захопили країну, і продовжать діяти проти них, поки ті не покинуть територію України.

Про це він розповів під час національного телемарафону.

На запитання щодо причин частоти вибухів на окупованій території Криму, Данілов зазначив, що українські військові мають право використовувати зброю, яка виготовлена на території України, там, - де це необхідно.

"Час гауляйтерів добігає кінця, і вони відповідатимуть за всі свої злочини, що вчинені спільно з путінським режимом. Ми не будемо запитувати дозволу у когось, щоб використовувати зброю, яка виготовляється на території нашої країни, для знищення агресора там, де вважаємо за необхідне", - підкреслив Данілов.

За його словами, Україні необхідна перемога, і важливо розуміти, що бойові дії можуть мати місце не тільки на території України.

Нагадаємо, що сьогодні в Криму стався вибух, а окупаційна влада Севастополя повідомила про збитий безпілотний літальний апарат.