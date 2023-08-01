Замість Арістова у Верховній Раді з’явився новий депутат - ЦВК

02 серпня 2023, 16:55

Центральна виборча комісія офіційно визнала Наталію Локтіонову народним депутатом, яка займе місце Юрія Арістова в Верховній Раді. Рішення ЦВК було оголошено у зв'язку зі скандалом, що виник через відпочинок Арістова на Мальдівах, що призвело до його відставки. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться у повідомленні.

Наталія Локтіонова має 42 роки і закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана зі спеціальністю "Міжнародна економіка та менеджмент". Раніше вона працювала менеджером з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd і займала посади відділів з маркетингу та продажу в "Першій лізинговій компанії". В ЗМІ її згадували у зв'язку з Марією Левченко, яку називали помічницею Володимира Зеленського, за спільними фото під час передвиборчої кампанії 2019 року.

Нагадаємо, що 27 липня Рада позбавила мандата нардепа Юрія Арістова через його відпустку на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення. Також депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов заявив про складання повноважень, проживаючи за кордоном з січня цього року.