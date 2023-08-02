"Наш внесок у спільну безпеку заслуговує на подяку" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку кожній країні, яка надавала допомогу нашій країні, але також наголосив, що внесок України у спільну безпеку також заслуговує визнання.
Виступаючи на конференції українських послів за кордоном у місті Ужгород, Зеленський заявив:
"Україна вміє бути вдячна і вдячна кожній країні, абсолютно всім людям, кожному народу, які нам допомагали. Але і наш внесок у спільну безпеку заслуговує на подяку", - сказав він..
За його словами, "зупинити росію у відновленні імперії – це врятувати свободу народів, які перебувають у зоні доступу для російських військових колон. російська військова міць, яка була знищена українцями, вже не вбиватиме в Європі, Азії чи десь на інших континентах світу".
Зеленський зазначив, що "в наступні місяці в різних країнах відбудуться вибори, що створює певну складну кон'юнктуру. Нам потрібно розуміння, яке долає будь-яку таку політичну внутрішню кон'юнктуру".
"Як посли України ви повинні охолоджувати емоції, коли вони надто сильно вирують у політиці сусідів. Охолоджувати, але не бути німими", - наголосив він.