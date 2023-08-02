ЗСУ немає графіків наступу: «Нам ніхто дедлайни, окрім нас самих, ставити не може» - Данілов

03 серпня 2023, 12:49

Секретар Ради національної безпеки та оборони України, Олексій Данілов, в ефірі національного телемарафону наголосив, що український контрнаступ не підлягає жодним графікам або дедлайнам.

"Нам ніхто дедлайни, окрім нас самих, ставити не може, це по-перше. По-друге, ніякого графіку не існує. По-третє, коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна", - зазначив він, прокоментувавши публікації західних ЗМІ про "повільний" хід контрнаступу Збройних Сил України.

Олексій Данілов звернув увагу на складність просування на фронті через щільну замінованість російськими військами територій.

"Ворог дуже потужно підготувався, величезна кількість територій замінована. Кількість мін, що є на території, яку треба подолати нашим військовим, просто шалена. В середньому 3-4-5 мін є на одному квадратному метрі… Якщо раніше було сподівання, що можна це зробити завдяки техніці, яка була надана партнерами, то сьогодні дуже багато ділянок фронту - пішки", - зазначив він.

Варто відзначити, що секретар Ради національної безпеки та оборони категорично заявив, що ніколи не використовує словосполучення "контрнаступ".

"Є військові дії, вони складні, важкі, від багатьох факторів залежать... У нас натовська система, вона вже працює, і командир вирішує, в який спосіб йому діяти на тому чи іншому напрямку з урахуванням загального завдання, яке ставиться", - додав Олексій Данілов, розповідаючи про складність ситуації на військовому фронті.

На думку секретаря Ради національної безпеки та оборони, Збройні Сили України успішно виконують бойові завдання за поточних умов "на відмінно".

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю AFP зазначив, що на Україну чекає довга і виснажлива боротьба за повернення окупованих територій, визнавши, що контрнаступ відбувається "повільніше, ніж ми хочемо".