Окупанти продовжують мобілізувати ув'язнених на Донеччині - Генштаб

03 серпня 2023, 13:18

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти продовжують мобілізувати ув'язнених.

Згідно з розпорядженням так званого "мвс днр", до підрозділів внутрішніх військ набирають осіб, які перебувають у в'язниці або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

Генеральний штаб ЗСУ підтверджує цю інформацію.

"Російські окупанти продовжують мобілізацію ув'язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого 'мвс днр', проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості", - підтверджено у ранковому зведенні з Генерального штабу ЗСУ.

Згідно зі зведеннями, особи, які підпадають під цю мобілізацію, залишаються судимими або підозрюваними до тих пір, поки не буде проведена демобілізація. При цьому, навіть у випадку отримання поранень під час бою, їхньої судимості не знімається.

Згідно з офіційними даними, терористичні угруповання отримали завдання поповнити свої підрозділи внутрішніх військ на тисячу осіб шляхом залучення підозрюваних або засуджених у вчиненні кримінальних правопорушень.

Раніше, міжнародні ЗМІ, зокрема російська служба Бі-Бі-Сі та російське видання "медіазона", повідомили, що найчастіше на фронті в Україні загибають ув'язнені. При цьому, раніше вербування зеків у російських в'язницях проводив так званий лідер "приватної воєнної компанії ‘вагнер’ євгеній пригожин.

Відповідні факти вже були підтверджені Збройними Силами України та міжнародними партнерами країни.