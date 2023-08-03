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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
04 серпня 2023, 17:13

На засіданні Ставки Зеленський обговорив результати застосування «високоточної зброї»

Президент України Володимир Зеленський зібрав чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке тривало три години. Під час зустрічі було обговорено кілька важливих питань, зокрема "Зерновий коридор" та результати застосування високоточної зброї у діяльності Сил оборони України. Президент поділився інформацією про засідання в соцмережі.

"Напружена тригодинна ставка. Багато питань, які вимагали особливої уваги... ‘Зерновий коридор’. Доповіді Віце-прем'єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо найбільшу кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - зазначив президент.

Також Зеленський підкреслив, що результатами обговорення розвитку військово-промислового комплексу, - будуть максимально спрощені процедури його роботи.

Зазначається, що застосування високоточної зброї бійцями ЗСУ також були обговорені, але зараз не час розповідати всі деталі. Президент підкреслив, що результати ще потребують додаткового аналізу.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський провів нараду із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої було обговорено звіт про охорону та оборону атомних об'єктів, підготовку нацгвардійців, інших підрозділів МВС, а також забезпеченість боєприпасами та технікою. Міністр розповів про поточну ситуацію в регіонах, які постраждали від підриву росією Каховської ГЕС, про роботу міністерства з ліквідації наслідків та забезпечення людей усім необхідним.

Джерело: "Офіс Президента"
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