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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
04 серпня 2023, 20:25

Зеленський висловив вдячність СБУ за «повернення» війни на росію

Володимир Зеленський вислухав звіт керівника СБУ Василя Малюка 4 серпня і висловив вдячність спецслужбі за повернення війни назад на росію. Президент поділився цією інформацією у своєму Facebook.

"Була сьогодні і доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не озвучуватиму. Скажу тільки, що ми всі вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Дякуємо всім нашим героям! Дякую всім у світі, хто підтримує Україну!" - заявив президент.

У ніч на 4 серпня було здійснено атаку на військово-морську базу у Новоросійську за допомогою двох безпілотних катерів-камікадзе. Вибухи пролунали спочатку близько першої години ночі в районі Південної Озерівки, а пізніше сталася ще одна серія вибухів у Мисхако. Міноборони росії визнало факт атаки, проте спочатку заявило про її "відбиття".

В результаті спецоперації СБУ у бухті Новоросійська, був пошкоджений десантний корабель "оленьогірський гірник".

Джерело: "Офіс Президента"
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