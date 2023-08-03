Зеленський висловив вдячність СБУ за «повернення» війни на росію

04 серпня 2023, 20:25

Володимир Зеленський вислухав звіт керівника СБУ Василя Малюка 4 серпня і висловив вдячність спецслужбі за повернення війни назад на росію. Президент поділився цією інформацією у своєму Facebook.

"Була сьогодні і доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не озвучуватиму. Скажу тільки, що ми всі вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Дякуємо всім нашим героям! Дякую всім у світі, хто підтримує Україну!" - заявив президент.

У ніч на 4 серпня було здійснено атаку на військово-морську базу у Новоросійську за допомогою двох безпілотних катерів-камікадзе. Вибухи пролунали спочатку близько першої години ночі в районі Південної Озерівки, а пізніше сталася ще одна серія вибухів у Мисхако. Міноборони росії визнало факт атаки, проте спочатку заявило про її "відбиття".

В результаті спецоперації СБУ у бухті Новоросійська, був пошкоджений десантний корабель "оленьогірський гірник".