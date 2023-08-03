В ГУР пояснили, чому атака дронів на москву - важлива подія

04 серпня 2023, 13:00

Атаки дронів на москву викликають обурення рашисті та серйозні запитання стосовно ефективності правлячого режиму володимира путіна. Представник Головного управління розвідки Міноборони, Андрій Юсов, під час телемарафону зазначив, що важливо не тільки аналізувати мету таких атак, але й усвідомити наслідки, які вони призводять.

"Що побачив цілий світ? Що режим путіна, його путінська росія не спроможна захистити власну територію, власну столицю і навіть об’єкти, які пов’язані з їхнім сектором безпеки і оборони", - відзначив Юсов.

Такі події, за його словами, можуть негативно вплинути на імідж рф як постачальника зброї та систем протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби.

"Я думаю, що після останніх подій їхня вартість умовно на міжнародному ринку озброєнь значно впала і похитнулась. Навряд чи після такої реклами хтось захоче щось купувати у рашистів", - підкреслив Юсов.

Повітряні атаки на «москва-сіті» стали несподіваними для рф, і вони викликали не малу стурбованість у владних структурах.

У ніч на 1 серпня та 30 липня, на москві та області відбулися вибухи, а невідомий безпілотник зіткнувся з вежею урядового кварталу в комплексі «москва-сіті», що можна вважати – «центром прийняття рішень».