«Кинджали», «калібри». Били по «Мотор Січі» та по нашій Хмельниччині - Зеленський

05 серпня 2023, 21:27

Під час масованого ракетного обстрілу ввечері 5 серпня терористи рф били по "Мотор Січі" на Запоріжжі та Хмельниччині. Частину ракет збили наші ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. «Кинджали», «калібри». Били по «Мотор Січі» та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони. Але хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть. Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя», - заявив Зеленський.

Повітряні сили повідомили, що росія атакувала Україну ракетами із території Білорусі та Тамбова. Одна із ракет влучила по околицях Запоріжжя. Там ліквідовують пожежу, інформації про постраждалих не надходило.