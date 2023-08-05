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Суспільна думка
Влада / Події
05 серпня 2023, 14:16

Акваторії російських портів оголосили зоною воєнної загрози

Україна у своєму прибережному повідомленні №118, опублікованому на сайті Держгідрографії, 4 серпня заявила про оголошення акваторій шести російських портів у Чорному морі під воєнною загрозою.

Постраждалим від атаки морських безпілотників у Керченській протоці вже став російський танкер «SIG».

Це рішення стосується акваторій внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань. Оголошення під воєнною загрозою цих акваторій було зумовлено наказом № 5 Військово-морських сил України від 04 серпня 2023 року.

Джерело: "Держгідрографії"
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