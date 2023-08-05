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Суспільна думка
Влада
05 серпня 2023, 16:07

Оголошено примусову евакуацію дітей ще у 9 населенних пунктах Донеччини

Учасники координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації під час свого засідання ухвалили важливе рішення щодо розширення примусової евакуації дітей на Донеччині ще дев'ятьма населеними пунктами. Цю інформацію повідомив Telegram-канал Мінреінтеграції.

Прес-служба зазначила: "Учасники одноголосно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще з дев'яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій".

Відповідно до рішення, евакують дітей з наступних населених пунктів:

Ямполь, Зарічний, Торський, Оріховатка, Миконорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинський та Рай-Олександрівка. Всього з цих населених пунктів буде евакуйовано приблизно 130 дітей.

Крім того, координаційний штаб також розглянув стан евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з небезпечної 5-кілометрової зони там вже евакуйовано 1718 осіб, у тому числі 228 дітей. Зазначено, що у 21 населеному пункті людей не залишилося, проте евакуаційні заходи продовжуються.

Джерело: "Мінреінтеграції"
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