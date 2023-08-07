Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
07 серпня 2023, 18:18

Україна розраховує отримати крилаті ракети TAURUS від Німеччини

Повітряні сили України розглядають можливість отримання нового арсеналу ракет, включаючи Storm Shadow та SCALP, а також німецькі високоточні далекобійні ракети TAURUS, які мають потенціал збільшити ефективність оборони. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону 7 серпня.

За словами Ігната, високоточні далекобійні ракети є необхідним компонентом для підвищення оборонної потужності, оскільки вони дозволяють знищити стратегічно важливі об'єкти противника і сприяють досягненню перемоги. Вже зараз результати їх застосування свідчать про ефективність у знищенні російських складів, переправ та мостів.

"Ми бачимо потенціал Storm Shadow та SCALP, і хотіли б додати до цього арсеналу німецьку ракету TAURUS. Зараз проводяться дискусії з німецьким урядом, і ми сподіваємося, що прийняте рішення виявиться вигідним для України", - підкреслив Ігнат.

Що стосується характеристик TAURUS, речник відзначив, що ці ракети мають покращені можливості для нанесення ударів на великі відстані, що дозволяє здійснювати точні та результативні операції.

"Ми сподіваємося, що зможемо збагатити наш арсенал і ракетами ATACMS, які також допоможуть збільшити нашу оборонну силу", - додав Ігнат.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: