Україна розраховує отримати крилаті ракети TAURUS від Німеччини

07 серпня 2023, 18:18

Повітряні сили України розглядають можливість отримання нового арсеналу ракет, включаючи Storm Shadow та SCALP, а також німецькі високоточні далекобійні ракети TAURUS, які мають потенціал збільшити ефективність оборони. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону 7 серпня.

За словами Ігната, високоточні далекобійні ракети є необхідним компонентом для підвищення оборонної потужності, оскільки вони дозволяють знищити стратегічно важливі об'єкти противника і сприяють досягненню перемоги. Вже зараз результати їх застосування свідчать про ефективність у знищенні російських складів, переправ та мостів.

"Ми бачимо потенціал Storm Shadow та SCALP, і хотіли б додати до цього арсеналу німецьку ракету TAURUS. Зараз проводяться дискусії з німецьким урядом, і ми сподіваємося, що прийняте рішення виявиться вигідним для України", - підкреслив Ігнат.

Що стосується характеристик TAURUS, речник відзначив, що ці ракети мають покращені можливості для нанесення ударів на великі відстані, що дозволяє здійснювати точні та результативні операції.

"Ми сподіваємося, що зможемо збагатити наш арсенал і ракетами ATACMS, які також допоможуть збільшити нашу оборонну силу", - додав Ігнат.