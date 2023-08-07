«Формула миру» як основа для припинення інших конфліктів – Зеленський

08 серпня 2023, 20:14

Пропозиція української «Формули миру» може стати важливим інструментом для розв'язання не лише внутрішнього конфлікту, а й допомогти вирішити інші глобальні проблеми цього світу. Президент України Володимир Зеленський наголосив на цьому під час свого інтерв'ю журналістам з Латинської Америки.

"Українська ‘Формула миру’ може знайти застосування не лише на власній землі, а й стати універсальним рішенням для інших конфліктів. Якщо інші міжнародні інституції не можуть досягти згоди, то цей план може бути підставою для спільних дій", – поділився Зеленський своєю думкою.

Президент відзначив, що зважаючи на потребу в універсальних рішеннях, є можливість інтегрувати підходи різних країн до української «Формули миру».

"Розуміння, що є різні погляди на окремі аспекти нашого мирного плану, - є нормою. У кожної країни є своя позиція, і це важливо. Ми готові приймати думки і пропозиції інших держав, оскільки наша мета – досягнення миру та стабільності", – зазначив Зеленський.

Водночас глава держави відмітив, що пріоритетна увага повинна бути зосереджена на збереженні територіальної цілісності України, а пропозиції інших країн можуть виступати як доповнення до основних принципів «Формули миру».

"Ми шукаємо гармонійне рішення, де кожна держава може внести свій вклад. Основний принцип – це українська ініціатива. Це наша основа, але ми відкриті до співпраці та спільних дій для досягнення стійкого миру", – підкреслив Зеленський.

Відзначимо, що нещодавно відбулися переговори в Саудівській Аравії, де були обговорені ключові аспекти українського мирного плану. Представники близько 40 країн прийняли участь у цьому саміті, де було засвідчено підтримку принципів непорушності територіальної цілісності України.