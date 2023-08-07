Сирський на передовій Куп’янського напрямку провів нараду з командирами

08 серпня 2023, 21:10

Командувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський, відвідав на передовій позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Цю інформацію було опубліковано на офіційній сторінці командира у месенджері Telegram.

"Сьогодні провів нараду з командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку. Разом ми обговорили актуальну ситуацію та прийняли необхідні оперативні рішення", - зазначено у повідомленні.

Генерал Сирський висловив глибоку повагу до ролі, яку відіграють командири в обороні держави. Він наголосив на тому, що їхня здатність приймати рішення на місці та відповідно до конкретної ситуації має величезне значення.

"Від їх стійкості та дій залежить не лише успіх операції, а й збереження життя наших бійців", - додав командувач ЗСУ.

Олександр Сирський висловив подяку бойовим командирам за їхній героїзм та мужність під час виконання бойових завдань. Він підкреслив, що їхня робота є невід'ємною частиною успішного виконання операцій та забезпечення безпеки країни.