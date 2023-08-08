Доплати військовим затверджено Урядом

09 серпня 2023, 20:03

Уряд схвалив нову постанову, яка стосується щомісячних доплат для тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Ця важлива ініціатива охоплює військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників. Інформацію про це оприлюднив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, у своєму телеграм-каналі у середу, 9 серпня.

Він поділився: "Усі, хто віддає своє життя заради нашої країни, зможуть розраховувати на справедливі щомісячні доплати. Сьогодні, під час позачергового засідання уряду, було прийнято рішення, яке регламентує питання додаткових виплат для наших героїв – військових, правоохоронців та рятувальників".

Згідно з Шмигалем, на період воєнного стану розмір щомісячних доплат буде наступним: 30 тисяч гривень.

"Для осіб, які відповідають за керівництво військовими частинами та підрозділами здалеку, сума доплат може становити 50 тисяч гривень. У той час як для тих, хто перебуває безпосередньо на передовій, ця сума становитиме 100 тисяч гривень", – додав прем’єр.

Крім того, зазначив керівник уряду, також передбачено щомісячні додаткові виплати для строковиків та курсантів, які складатимуть 6 тисяч гривень та 2350 гривень відповідно.

Важливо зазначити, що відразу після початку війни в Україні, військовослужбовці, які не приймали участь у бойових діях, отримували додаткову фінансову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. Однак з 1 лютого 2023 року ці щомісячні виплати було скасовано.