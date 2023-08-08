Зеленський провів спеціальну Ставку, присвячену наступу та фронту

09 серпня 2023, 15:30

Військове керівництво України продовжує активно координувати свої зусилля у напрямку зміцнення обороноздатності країни. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі 9 серпня, остання Ставка Верховного головнокомандувача відбулася в спеціальному форматі та була присвячена єдиній темі – наступу.

"Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей та максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - поділився Володимир Зеленський.

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача взяли участь провідні військові діячі, зокрема Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, керівник контрнаступу на півдні Олександр Тарнавський та начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Відомо, що сили оборони України продовжують активний наступ на трьох напрямках – Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що у контрнаступі ЗСУ пріоритет віддається оперативності та адаптації до динамічної обстановки, а графіки чи дедлайни не є обов'язковими.