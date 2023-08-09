Запроваджена ініціатива для зміни правил розлучення для українців

Верховна Рада приділила увагу можливості спрощення процедури розлучення в країні, ухваливши за основу законопроєкт, спрямований на внесення змін до Сімейного кодексу.
На засіданні 10 серпня, про що повідомив народний депутат в Telegram, - законопроект №5492 отримав підтримку 232 парламентаріїв. В разі ухвалення закону наступним читанням, ці зміни дозволять українцям розірвати шлюб під час вагітності дружини або упродовж року після народження дитини.
Пояснювальна записка до законопроекту вказує, що його мета - усунути бар'єри для здійснення права на шлюб та його розірвання. Крім цього, ініціатива націлена на захист і попередження можливого насильства в сімейних відносинах.
Раніше в Україні діяло обмеження на розлучення під час вагітності дружини та впродовж року після народження дитини. Водночас, було кілька винятків, коли розлучення все ж було дозволеним:
- якщо батьківство зачатої дитини визнано іншою особою;
- якщо батьківство щодо дитини визнано іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено з актового запису про народження дитини;
- коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, що містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя чи дитини.