Запроваджена ініціатива для зміни правил розлучення для українців

10 серпня 2023, 18:48

Верховна Рада приділила увагу можливості спрощення процедури розлучення в країні, ухваливши за основу законопроєкт, спрямований на внесення змін до Сімейного кодексу.

На засіданні 10 серпня, про що повідомив народний депутат в Telegram, - законопроект №5492 отримав підтримку 232 парламентаріїв. В разі ухвалення закону наступним читанням, ці зміни дозволять українцям розірвати шлюб під час вагітності дружини або упродовж року після народження дитини.

Пояснювальна записка до законопроекту вказує, що його мета - усунути бар'єри для здійснення права на шлюб та його розірвання. Крім цього, ініціатива націлена на захист і попередження можливого насильства в сімейних відносинах.

Раніше в Україні діяло обмеження на розлучення під час вагітності дружини та впродовж року після народження дитини. Водночас, було кілька винятків, коли розлучення все ж було дозволеним: