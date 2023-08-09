Рада заборонила в «Duty Free» цигарки та алкоголь

10 серпня 2023, 14:47

У Верховній Раді був прийнятий та затверджений під час другого читання законопроєкт про обмеження торгівлі цигарками та алкоголем у магазинах безмитної торгівлі Duty Free. Про це повідомив у Telegram один з народних обранців у четвер, 10 серпня.

Вказано, що законопроєкт №9315 був підтриманий 276 народними депутатами під час пленарного засідання.

"Законопроєкт, що стосується заборони практики торгівлі алкоголем і тютюновими виробами в зоні Duty Free, проголосований! Це може принести додаткових 5-7 мільярдів гривень щорічно для нашого державного бюджету", – повідомив нардеп, додаючи, що голосування не збіглось з позицією фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики, нагадав, що законопроєкт №9315 передбачає внесення змін до Митного кодексу та інших законів для боротьби з нелегальним обігом тютюнових виробів.

"Закон був розроблений з метою ліквідації зловживань, пов'язаних із продажем цигарок і алкоголю в Duty Free без сплати акцизного податку та ПДВ", – пояснив Гетманцев.

Пропонується встановити тимчасовий заборону на продаж (постачання) сигарок і алкоголю в магазинах безмитної торгівлі та розташування товарів, відповідних позиціям 2401-2404 УКТ ЗЕД, протягом періоду військового стану в Україні.

Попередньо Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що займалася розслідуванням незаконного обігу тютюнових виробів, виявила схему функціонування Duty Free. За даними комісії, на 2021 рік кількість магазинів безмитної торгівлі зменшилася з 48 до 15. Навіть за умови обмеженого виїзду за кордон громадян, у 2022 році було продано 20 мільйонів пачок сигарет, а роком раніше - 27 мільйонів пачок.

Під час дослідження Тимчасової слідчої комісії виявлено, що в наземних пунктах пропуску середня кількість придбаних пачок цигарок на одного покупця становить 30-35 пачок, тоді як на інших пунктах - лише 5-7, що допустимо відповідно до правил перетину кордону. Розбіжності також виявились у кількості проданих пачок сигарет у магазинах Duty Free.