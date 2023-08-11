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Суспільна думка
Влада / Події
11 серпня 2023, 17:00

Мета атаки росіян на аеродром в Івано-Франківській області - Ігнат

Терористична армія російської федерації продовжує здійснювати спроби атакувати військові аеродроми нашої країни. Після кількох ударів по аеродрому Повітряних сил під Старокостянтиновом, - окупанти вирішили обстріляти аеродром, розташований у районі Коломиї.

Про це було повідомлено речником Командування Повітряних сил Збройних Сил України, Юрієм Ігнатом, під час ефіру телемарафону. За словами Ігната, - в момент атаки на аеродромі знаходилися молоді пілоти, які мають намір вирушити на навчання з управління літаками F-16.

«Цього разу під прицілом опинилася Івано-Франківщина, наші пілоти, які незабаром збираються на навчання. Молоді льотчики готуватимуться за іншою програмою, і ми знаємо, що країни, такі як Британія та інші, будуть навчати їх на новому типі літака. Таким чином, ворожа атака мала на меті позбавити нас можливості подальшого оновлення нашої техніки на нові західні моделі», – розповів Юрій Ігнат.

🔴 Зауважимо, що ранкова атака ворожої армії на аеродром не вдалася.

11 серпня, російська окупаційна армія випустила чотири ракети «Кинджал» по території України. Однак, завдяки дії протиповітряної оборони - вдалося збити одну з них.

На жаль, внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина, є повідомлення про інших постраждалих серед цивільних.

Також у Києві зафіксовано падіння уламків ракет на територію однієї з дитячих лікарень в Оболонському районі. Ніхто з присутніх в столиці не постраждав. Пізніше було виявлено ще два місця, де впали уламки ракет.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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