Міністерство оборони України заявило про непричетність до закупки неякісної форми для військових

11 серпня 2023, 21:43

Коментар Міністерства оборони з приводу інформації Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про викриття та повідомлення про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами, які виділялися на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

«За матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців.

Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — НЕ ЗАЛУЧАЛИСЯ .

Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки.

Водночас слід відзначити, що згідно із законом, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.», - заявили в Міноборони.

11 серпня Київська міська прокуратура та Офіс генпрокурора заявили, що у 2022 році військова частина та швейна фабрика уклали договір на поставку одягу для військовослужбовців на 35 мільйонів гривень. Однак форма виявилася неякісною. Директору фабрики повідомили про підозру.