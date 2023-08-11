Зеленський провів засідання РНБО щодо корупції в ТЦК

11 серпня 2023, 14:24

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, на якому було оголошено результати перевірки військкоматів. Цю інформацію надала пресслужба глави держави в п’ятницю, 11 серпня.

Відзначається, що на засіданні виступили зі своїми доповідями керівники кількох ключових органів: директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков і директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Пресслужба глави держави передала такі слова: "Під час перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) правоохоронними органами виявлені випадки корупційних дій, включаючи моменти під час проведення загальної мобілізації. Ці випадки становлять потенційну загрозу для національної безпеки України та негативно впливають на довіру до державних інституцій".

Враховуючи цю ситуацію, Рада національної безпеки і оборони рекомендувала главнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. При цьому такі офіцери повинні успішно пройти перевірку з боку Служби безпеки України.

Офіс генерального прокурора спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції і Державним бюро розслідувань рекомендували також ужити додаткових заходів для протидії корупційним порушенням з боку посадовців ТЦК.